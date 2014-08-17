Ситуація на Донбасі ускладнилася, йдуть серйозні бої на Савур- Могилі - Семенченко

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"В останні дні, незважаючи на дивні мантри ЗМІ "бойовики в агонії і вже розбігаються" ситуація навпаки ускладнилася. Йдуть серйозні бої на Савур-Могилі , терористи контратакують. Стріляють в Мар'їнці, постійно працюють з "Градами" біля Моспіно. Раптово в небі розпускаються квіти розривів і звук касет. що відкриваються, і ти вже біжиш разом з генералом, картою і механіком, який не встиг надіти чобіт, до найближчого укриття...", - розповів комбат.Читайте такожПідрозділи сил АТО зміцнили оборону в районі Савур-Могили - Тимчук

Семенченко наголошує, що до терористів прийшло підкріплення в кількості кілька десятків одиниць бронетехніки і більше 1000 людей, "підготовлених в таборах РФ по 4 місячній програмі".

"Нас готували місяць. Ще раз переконався що треба набирати добровольців. Їх реакція і реакція призовників на всякі "караул, оточують!!!!" кардинально різняться. Зараз набираю резервну роту, буду готувати по місячній програмі", - написав він і підкреслив, що в найближчий місяць бойові дії не закінчаться.