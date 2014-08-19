У Міноборони заявляють, що в полоні терористів - більше тисячі людей

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні повідомив на круглому столі в Києві радник заступника міністра оборони України зі звільнення полонених і заручників, сам колишній полонений Василь Будик.

«Сьогодні ми маємо ситуацію, коли з одного боку є військовополонені, які потрапляють в полон у бойових ситуаціях… і є друга група значно більша за своїм чисельному складу. Це група цивільних і журналістів. Якщо сьогодні ми маємо хоч невелику статистику, маємо певне розуміння - скільки наших військовополонених солдатів і офіцерів перебувають в полоні, то проблема цивільних і журналістів дійсно глобальна і не піддається навіть приблизним підрахункам. За нашими даними, на сьогоднішній день, більш як 1000 чоловік затримані, перебувають в жахливих умовах", - заявив Будик.

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За його словами, на даний момент вже створені спеціальні групи зі звільнення заручників, хоча раніше Україна не мала досвіду звільнення і переговорів стосовно полонених.

При цьому Будик не виключив, що кількість заручників, захоплених терористами, буде зростати: "Ми по крупицях збираємо ту інформацію, яка дозволяє побачити, що 1007 чоловік, яких ми мали на вчорашній день, це лише невелика частина. На жаль, ця проблема вимагає системного, аналітичного і технічного рішення. В цьому у нас сьогодні мало можливостей, тому що ми, в принципі, ніколи з цим не мали справи".

Також радник закликав журналістів активніше висвітлювати тему перебування заручників у полоні, умов їх утримання, оскільки це може сприяти покращенню цих умов.

«Ми маємо таку картину, що сьогодні військовополонені перебувають окремо від цивільних і туди є доступ, і дуже важливо, щоб туди мали доступ журналісти, щоб вони прагнули проходити туди, висвітлювати, тому що як тільки з'являються на цьому полі журналісти, доля військовополонених може змінитися», - сказав Будик, і, посилаючись на власний досвід, пояснив: «Як багато хто бачив, ми перебували в достатньо комфортних умовах лише тому, що журналісти до нас приїжджали, вони висвітлювали нашу проблему, наше утримання, і вже це дозволило багатьом бійцям, 32 військовополоненим, звільнитися за 88 днів тільки з Горлівки».

Водночас, він наголосив, що це жодним чином не стосується цивільних: «На відміну від військовополонених, де є ще якісь правила, які ми старалися зсередини підтримувати, пояснюючи, що є офіцерська честь, є якесь правило війни, то стосовно цивільних, на жаль, ця схема не працює. Цивільні перебувають в підвалах, не маючи прав і можливостей зв'язуватися, і найстрашніше, що сьогодні до них фактично немає доступу», - сказав Будик.