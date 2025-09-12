Зокрема, треба розміщувати додаткові системи ППО на заході Україні для нейтралізації російських дронів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга очікує твердої і рішучої реакції НАТО у відповідь на атаку російських ударних дронів-камікадзе на Польщу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Сибіга сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Королівства Данія Ларсом Люкке Расмуссеном у Києві.

Зокрема, глава МЗС України відповів на питання про те, що він думає про реакцію НАТО на заліт російських дронів на територію Польщі.

"Напевно, що це може знаменувати нову фазу російської ескалації, нову фазу російської агресії, тому що це свідоме, пряме порушення повітряного простору країни НАТО, країни ЄС - Польщі. При чому, такою значною кількістю безпілотних апаратів", - відзначив Сибіга.

За його словами, польська сторона поділилась з Україною даними, що станом на зараз відомо про близько 20 безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі.

"Безумовно, таким чином, Росія, з одного боку, провокує. Провокує і НАТО, і конкретні країни, а з іншого - боку тестує реакцію. Тому, реакція має бути дуже твердою і рішучою", - заявив Сибіга.

Він вважає важливим кроком задіяння статті 4-ї Вашингтонського договору стосовно консультацій між слюзниками НАТО.

"Важливо, що на продовження зустрічі політичній тривають також відповідні засідання військової компоненти. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте дав чітку оцінку й чітку позицію НАТО. І ми вітаємо цю позицію. І озвучені тези генерального секретаря НАТО, які ми маємо, зараз переводьте у максимальну твердість", - підкреслив Сибіга.

Глава МЗС України пояснив, якою має бути ця твердість.

"Це означає посилення українських спроможностей, посилення повітряного щита над Україною. Вже немає жодних сумнівів, що повітряний щит над Україною - це також щит, який захищає наш спільний європейський простір, спільний трансатлантичний простір. А це розміщення додаткових систем ППО на західній Україні, які будуть спроможні збивати повітряні об'єкти. Далі - це додаткове постачання інших компонентів, які входять в систему ППО", - наголосив Сибіга.

Він додав з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського, що вже треба думати про спільну координацію систем захисту повітря як українського, так і європейського. У тому числі, на двосторонній основі з Польщею. Це треба для координації спільних зусиль.

Сибіга нагадав, що українська сторона повідомляла завчасно польську сторону про прямування російських безпілотників.

"Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі для того, щоби вони попрацювали з нашими військовими", - додав міністр.

Він відзначив, що на сьогодні лише Україна має необхідний досвід як протистояти таким атакам.

"Ми готові ділитись нашим досвідом", - повідомив Сибіга.

Російська атака на Польщу

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня під час масованої комбінованої російської атаки на цивільні міста і населення України близько двох десятків російських ударних дронів залетіли в Польщу. Частина дронів перетнула польський кордон з боку Білорусі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обіцяє адекватне покарання, якщо у майбутньому знову станеться атака на Польщу.

