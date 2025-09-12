Цього дня відбудеться повноцінний реліз на Nintendo Switch і ПК.

Студія Supergiant Games оголосила, що друга частина популярного рогалика Hades залишить ранній доступ уже 25 вересня. Цього дня відбудеться повноцінний реліз на обох Nintendo Switch і ПК.

З цієї нагоди автори випустили релізний трейлер і підтвердили, що версія для Switch 2 буде підтримувати режим 1080р/120fps у стаціонарному режимі і 1080р/60fps у портативному. Для першого покоління Switch заявлений один режим: 720р/60fps.

Фізична версія гри для Switch вийде 20 листопада і міститиме картридж, кольоровий буклет і код для завантаження саундтрека.

Відео дня

В українському регіоні Steam ціна на гру одна з найнижчих і становить лише 460 грн. Розробники підтвердили, що не підвищуватимуть ціну після повноцінного релізу.

Реліз Hades II відбудеться 25 вересня: трейлер

Перша частина Hades отримала найвищі оцінки критиків – на Metacritic рейтинг гри склав 93 бали зі 100. За кількістю "вішлистів" у Steam друга частина довгий час посідала перше місце.

Hades 2 вийшов у ранньому доступі ще в травні 2024 року. Сюжет гри заснований на давньогрецькій міфології. Головною героїнею стала Меліноя, сестра протагоніста першої частини. Вона полює на титана Кроноса, а під час своєї подорожі зустрічає різних богів, які їй допомагають.

Раніше Supergiant Games оголосила, що у версії 1.0 рогалик отримає систему досягнень і справжню кінцівку, яка завершить історію Меліної.

Вас також можуть зацікавити новини: