У ЄС вважають, що Україна не повинна вести переговори з терористами

Таку думку він висловив кореспонденту УНІАН сьогодні у Варшаві.

"В інтересах України - боротися з терористами, а не розмовляти з ними, та відтісняти їх зі своєї території, а не раптово показувати громадянам України, що це партнер для розмов", - сказав Чарнецький.

Депутат, котрий представляє у Європарламенті найбільшу польську опозиційну партію "Закон та справедливість" (PiS), зазначив, що переговори з терористами можуть стати "крапельницею", яка продовжить їхнє "функціонування".

"Це помилкова тактика", - відзначив він.

Чарнецький також зауважив, що представники української влади мали взяти участь у переговорах з главами МЗС Німеччини, Франції та Росії, котрі відбулися минулого тижні у ФРН, висловивши думку, що ці переговори були вигідніші росіянам, ніж українцям.

"Україна повинна була брати в цьому участь, аби показати добру волю, але, очевидно, мова була про те, аби Росія виграла час, щоб дати час сепаратистам", - сказав він, нагадавши, що Німеччина та Франція виступають за "поміркованішу політику" стосовно РФ.

Заступник голови Європарламенту також підтримав ініціативу надання західними державами Україні допомоги озброєнням, висловивши сподівання, що ця пропозиція буде підтримана.

Як повідомляв УНІАН, після останньої зустрічі у Берліні з главами МЗС Німеччини, Франції та Росії 17 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про брак прогресу за їхніми результатами, оскільки, за його словами, Росія не готова виконати зобов'язання для припинення бойових дій на Донбасі.

Читайте такожМЗС України: РФ і терористи не гарантували безпеку “гуманітарному конвою” Серед них - припинити поставки зброї терористам, припинити обстріли української території та надати представникам ОБСЄ доступ для повного контролю на українсько-російському кордоні.

Раніше, серед іншого, представники Німеччини закликали українську владу розпочати переговори з терористами.