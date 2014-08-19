Німеччина та Франція грають на боці Росії у переговорах з Україною - польський політик

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив голова парламентської фракції найбільшої у Польщі опозиційної партії "Закон та справедливість" (PiS) Маріуш Блащак.

"Це виглядало як гра трьох проти одного. Україну залишили саму на себе. На нашу думку, помилкою було те, що у розмовах не брав участь представник Польщі, бо ми завжди були адвокатами України в ЄС", - сказав Блащак, коментуючи переговори глав МЗС України, Росії, Німеччини та Франції, що відбулись 17 серпня поблизу Берліна.

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Він розкритикував Францію за те, що вона не відмовилась від поставок своїх вертольоносців "Містраль" росіянам та назвав "поблажливою" політикою німців у контексті російської агресії проти України.

Блащак вважає, що Польща повинна активніше відстоювати інтереси України та заручитися у цьому питанні підтримкою інших держав Центральної та Східної Європи, аби створити "єдиний фронт".

"Досвід Грузії показує, що якщо не буде поставлено греблю проти агресії Росії, то Росія нападатиме на наступні держави. Цьому треба протидіяти", - сказав він, зауваживши, що Польща та інші країни регіону відчули вплив "російського чобота" у часи існування СРСР.

Блащак також висловив переконання, що конфлікт в Україні сам собою не вирішиться й закликав польську владу замість того, аби сподіватися на це, діяти активніше.

"Активність в контексті нападу росіян на Грузію дала позитивні результати, російські війська не увійшли до Тбілісі", - нагадав він.

Як повідомляв УНІАН, після останньої зустрічі у Берліні з главами МЗС Німеччини, Франції та Росії 17 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про відсутність прогресу за результатами цих переговорів, оскільки, за його словами, Росія не готова виконати зобов'язання для припинення бойових дій на Донбасі.

Серед них - припинити поставки зброї терористам, припинити обстріли української території та надати представникам ОБСЄ доступ для повного контролю на українсько-російському кордоні.

Раніше представники Німеччини та Франції закликали українську владу розпочати переговори з терористами, щоб зупинити кровопролиття на Донбасі, внаслідок якого, за даними ООН, вже загинуло понад 2 тисяч осіб.