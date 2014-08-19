Терористи хаотично обстрілюють вулиці Донецька з "Граду" (відео)
19:26, 19 серпня 2014Політика
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Донецьком переміщається установка "Град" і веде безладну стрілянину.
REUTERS
Про це пишуть "Новини Донбасу" з посиланням на очевидців.
Зокрема, "Град" було помічено в районі перетину вулиць Щорса та Гринкевича.
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Як повідомляється, установка зробила декілька пострілів в напрямку Цуму і поїхала. Її супроводжував легковик із написом "Слов'янськ".
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