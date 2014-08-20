Сили АТО проводять рейди у напрямку Іловайськ-Зугрез - штаб

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО у соцмережі.

"Основні зусилля сил АТО зосереджені на виконанні визначених завдань, щодо ізоляції кризових районів, недопущення вторгнення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп з території Російської федерації на територію України. Поступове звуження кола ізоляції, встановлення контролю за визначеними районами", - йдеться у повідомленні.Читайте такожТимчук: Бої у Донецьку і Луганську ускладнюються застосуванням терористами важких озброєнь

Окрім цього, проводиться ізоляція району Городище, вздовж державного кордону, Ізварино, Краснодон, Червона Поляна, Колпаково, Красний Луч, Вахрушево, та інші, вздовж річки Сіверський Донець.

"Основні напрямками зусиль скеровані на продовження проведення рейдових дій в напрямку Іловайськ-Зугрез та блокування Іловайська, з метою ізоляції району. Роз'єднання Донецька і Горлівки, зачищення Ясинуватої", - підкреслюють у штабі.