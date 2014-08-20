На кордоні з тимчасово окупованим Кримом з'явиться новий пункт пропуску

Завтра, 21 серпня на адміністративному кордоні між Кримом та Херсонською областю відкриють новий пункт пропуску.

Про це повідомляє місцеве видання з посиланням на Херсонську облдержадміністрацію.

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Також наголошується, що у Каланчаку проведуть виїзну нараду щодо вирішення організаційних питань з облаштування військовослужбовців, які несуть службу на території району.