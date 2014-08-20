На кордоні з тимчасово окупованим Кримом з'явиться новий пункт пропуску
13:20, 20 серпня 2014Політика
0 0
Херсонські ЗМІ пишуть, що на кордоні з Кримом відкриють ще один пропускний пункт.
REUTERS
Завтра, 21 серпня на адміністративному кордоні між Кримом та Херсонською областю відкриють новий пункт пропуску.
Про це повідомляє місцеве видання з посиланням на Херсонську облдержадміністрацію.
Читайте такожОкупанти хочуть ввести в Криму візовий режим
Також наголошується, що у Каланчаку проведуть виїзну нараду щодо вирішення організаційних питань з облаштування військовослужбовців, які несуть службу на території району.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter