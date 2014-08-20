Бійці "Донбасу" не дали терористам прорватися в Іловайськ

Про це повідомляє прес-служба батальйону.

"Бійці "Донбасу" відбили спробу терористичного угрупування "Восток" увійти до Іловайська з півночі, з підкріпленням (шість одиниць танків). В ході двохгодинного бою два танки терористів було знищено, два підняли білий прапор, два відійшло", - йдеться в повідомленні.

У "Донбасі" запевняють, що завдяки вдалій роботі батальйону та артдивізіону ЗСУ було знищено половину особового складу супротивника.

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"Втративши танк і БМП, терористи захопили автобус з пораненими бійцями "Донбасу". Двоє поранених загинуло. Інших вдалося відбити", - повідомляє прес-служба.

"2/3 міста знаходиться під контролем украінських силовиків. 1/3 тримає незаконне збройне формування "Оплот". Батальйони "Дніпро" та "Азов" знаходияться за межами Іловайська. Протягом дня ними було здійснено спроби зайти до міста, але вони не мали успіху", - зазначили у "Донбасі".

Також у батальйоні повідомили, що на східній околиці Іловайська вівся запеклий бій з терористами "Оплоту", за результатами якого "Донбас" знищив двадцять терористів і три міномети.

Крім того українські військові відрізали постачання зброї та боєприпасів з боку Донецька; знищили КамАЗ та БМП терористів і захопили велику кількість зброї і спорядження.

"В полоні знаходяться двадцять два терористи, з яких двоє громадян Чеченської республіки, п'ять кадрових російських військових у формі, два громадянина Словаччини (сербського походження)", - йдеться в повідомлені.

Втрати батальйону "Донбас" за середу - двоє бійців, ЗСУ – семеро