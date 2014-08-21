Болотов був "смотрящим" копанок Єфремова - Ландик

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив колишній народний депутат України Володимир Ландик.

"Мені пояснювали, що саме Болотов у регіоні Красного Луча, де у Єфремова машинобудівний завод, там він був "смотрящим" за копанками, начальником охорони і водієм. Я його не знаю особисто. Я схильний вірити тому, що говорять мої знайомі", - зазначив він.

За його словами, ставлення терористів до Олександра Єфремова свідчить про їхню співпрацю.

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"Якщо людину (Єфремова, - Ред.) туди пускають, значить він з ними працює, якщо працює - значить фінансує, а це від 8 до 15-ти", - наголосив Ландик.

Також екс-нардеп переконаний, що всі причетні до злочинів на Сході України повинні бути покарані.

"Не можна прощати злочинне. Якщо в Слов'янську надягали комусь на голову мішок, били, вбивали, і за це немає покарання, те ж робили і в Луганську, і за це не можна карати? Тоді хлопці ви такі ж, як ЛНР і ДНР. Будь-який злочин має бути покараний", - підкреслив він.