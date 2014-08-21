Дніпропетровськ зустріне День Незалежності хвилиною мовчання

Про це заступник голови Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник заявив під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«У Дніпропетровську на День Незалежності там буде хвилина мовчання, там все зупиниться, ніяких парадів», - наголосив він.

«Парад – це теж не потрібно сьогодні, техніку потрібно туди віддати (у зону АТО - УНІАН) і негайно, а не завтра чи післязавтра», - сказав Олійник.

Він вважає, що «потрібно сьогодні всім співпереживати в цьому питанні».