Дніпропетровськ зустріне День Незалежності хвилиною мовчання

20:22, 21 серпня 2014
Політика
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Дніпропетровськ відзначить День Незалежності хвилиною мовчання.

Заступник голови Дніпропетровської ОДА розповів про плани на 24 серпня / Фото УНІАН

Про це заступник голови Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник заявив під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«У Дніпропетровську на День Незалежності там буде хвилина мовчання, там все зупиниться, ніяких парадів», - наголосив він. 

«Парад – це теж не потрібно сьогодні, техніку потрібно туди віддати (у зону АТО - УНІАН) і негайно, а не завтра чи післязавтра», - сказав Олійник.

Він вважає, що «потрібно сьогодні всім співпереживати в цьому питанні».

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