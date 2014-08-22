РНБО: терористи збили український вертоліт Мі-24, екіпаж загинув
13:03, 22 серпня 2014Політика
0 0
Терористи збили український вертоліт Мі-24, екіпаж загинув.
REUTERS
Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожПілоти збитого під Луганськом бомбардувальника Су-24М катапультувалися
"20 серпня в районі селища Георгіївка Лутугинського району Луганської області під час виконання бойового завдання терористи збили вертоліт Мі-24, члени екіпажу загинули", - заявив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter