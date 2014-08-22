РНБО: терористи збили український вертоліт Мі-24, екіпаж загинув

Терористи збили український вертоліт Мі-24, екіпаж загинув.

Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Читайте такожПілоти збитого під Луганськом бомбардувальника Су-24М катапультувалися "20 серпня в районі селища Георгіївка Лутугинського району Луганської області під час виконання бойового завдання терористи збили вертоліт Мі-24, члени екіпажу загинули", - заявив він.

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