РНБО: терористи збили український вертоліт Мі-24, екіпаж загинув

13:03, 22 серпня 2014
Політика
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Терористи збили український вертоліт Мі-24, екіпаж загинув.

REUTERS

Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"20 серпня в районі селища Георгіївка Лутугинського району Луганської області під час виконання бойового завдання терористи збили вертоліт Мі-24, члени екіпажу загинули", - заявив він.

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