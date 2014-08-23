Україна безповоротно відбулась як демократична європейська країна - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час церемонії підняття Державного прапору України на Софійській площі у Києві.

«Наша нація міцніє вже не лише на грунті мови чи етносу, а на основі спільної волі більшості жителів України. Ця воля полягає у тому, щоб жити разом в єдиній, соборній, унітарній, демократичній та європейській державі. У минуле стрімко відходить поділ України на схід та захід, центр та південь. Це значить, що ми остаточно і безповоротно відбулися як нація, як український народ”, - сказав Порошенко.

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На переконання президента, сьогодні стає очевидним, що українців тепер за мовною ознакою уже ніхто й ніколи не зможе розколоти. «Спілкуючись із солдатами в зоні АТО чи у військовому госпіталі, я бачив і чув, що російською мовою Україну люблять не менше, ніж українською. Скільки полеглих воїнів свої останні слова любові до Батьківщини чи до мами, до дружини чи до коханої вигукнули, сказали або прошепотіли російською мовою», - наголосив він.

За словами Порошенка, принципово залишаючись на тій позиції, що єдиною державною мовою має бути українська, потрібно належно оцінити внесок російськомовних громадян України у захист Вітчизни.

Він підкреслив, що сьогодні Україна перебуває на порозі грандіозних тектонічних змін. «Так само, як наші воїни встановлюють наш прапор над звільненими містами та селами, ми всі разом спільною працею зобов'язані підняти прапор перемоги над подоланням корупції, безробіття та бідності», - сказав президент.

На його думку, в українців все вийде. «У нас, дорогі мої співвітчизники, все з вами вийде. Все буде добре. Ми сильні та цілеспрямовані. І я пишаюся тим, що я українець. Україна – наша рідна Вітчизна, це місце великих мрій і грандіозних справ. Ми як народ здатні на надзвичайні зусилля і великі перемоги. І кожен з нас може і зобов’язаний докластися до них», - наголосив Порошенко.