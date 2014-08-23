Кольори прапора України є потужним викликом диктатурам - Яценюк

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це йдеться у привітанні прем'єр-міністра Арсенія Яценюка до Дня Державного прапора України.

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«Сьогодні ми святкуємо День національного прапора – синьо-жовтого знамена, яке освячує наше життя, нашу боротьбу і нашу непереборну ходу до перемоги. Під цим прапором присягається на вірність Вітчизні українська молодь, під цим прапором ідуть в бій українські воїни. Кольори нашого прапора стали символом свободи і потужним викликом диктатурам вже далеко за межами самої України. До них звертаються люди доброї волі, які не скоряються тиранії, їх до тремоти бояться ті, хто прагне тримати народи в рабстві», - заявив Яценюк.

«Життя, праця і змагання мільйонів українців насичені сьогодні цими кольорами, ними заграли сотні й тисячі українських міст і сіл. Це кольори нашої нездоланності і світлої віри. Для наших співвітчизників на Донбасі – це ще і кольори визволення, кінця кривавого терору і повернення до мирної праці. Ми віримо і знаємо, що наш прапор майорітиме над усією Україною. За це борються нині кращі сини і доньки України. Борються і поборють», - наголосив прем’єр.