Меркель сподівається на прогрес у Мінську і не хоче «зайвого тертя з Росією»

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що зустріч президента України Петра Порошенка з лідерами Євразійської трійки (Росія – Білорусь - Казахстан) за участю представників Єврокомісії 26 серпня в Мінську сприятиме вирішенню кризи на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній з Порошенко прес-конференції в Києві.

За словами Меркель, «ми підтримуємо мирні переговори, які пройдуть у Мінську, і сподіваємося, що на них відбудеться прогрес бодай на крок вперед. Ми обговорювали цю тему з президентом. Я вважаю, що це можливість просування».

Як наголосила канцлер, Німеччина і Євросоюз разом з українською владою робитимуть усе для вирішення ситуації, що склалася, дипломатичним шляхом. «Звичайно ж, ми хочемо знайти рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін і буде основою для збереження територіальної цілісності України. Не йдеться про те, що, як каже дехто, окремі вимоги українського населення не враховуються. Президент щойно сказав, що російська мова – це не проблема, культурна ідентичність і самобутність – це також не проблема. І це дуже важливий мессидж», - заявила Меркель.

Вона вважає, що про це потрібно говорити з жителями сходу України, але спочатку треба досягнути миру і повернути контроль на кордоні.

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Також Меркель повідомила, що в Мінську відбудуться прямі і непрямі контакти Порошенка з питання зони вільної торгівлі з ЄС. «Ми готові також вести переговори, щоб не виникало зайвого тертя з Росією. І це також необхідно для того, аби були постачання газу», - сказала вона. За словами Меркель, це все належить до великого пакета домовленостей. Вона вважає, що «за величезного бажання це все можна вирішити».

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