Президент нагородив льотчицю Савченко орденом за мужність
09:36, 24 серпня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко нагородив льотчицю Надію Савченко, яка знаходиться в полоні Росії, орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Савченко нагороджена орденом / фото Роман Цимбалюк
"Вона продовжує мужньо боротися за незалежність України навіть в чужому полоні. Надія, ми не заспокоїмося доти, поки не звільнимо тебе", - написав президент на своїй сторінці в соцмережі.
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Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України у складі групи бойовиків, і висвітлювали їх напади на українських військових.
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