Україна цікавить РФ як "складова нової імперії", і це небезпечно для всієї Європи - Турчинов

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов наголошує, що Україна цікавить Росію як "складова нової імперії", і це є небезпечним для всієї Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю на "5-му каналі".

Спікер висловив думку, що Україна цікавить Росію як "складова нової імперії, про яку вони мріють".

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"Ця неадекватна формула сприйняття суспільства, ця формула нав'язування нової парадигми, парадигми агресії та жорстокості у новому столітті - це є дуже серйозна небезпека не лише для нашої країни, але і для колективної безпеки у самій Європі", - сказав він.

Турчинов підкреслив, що президент Росії Володимир Путін "веде війну проти усієї України".

"Його завдання - знищити незалежну, демократичну Україну, яка обрала для себе європейський шлях розвитку", - зауважив спікер.