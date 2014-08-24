Турчинов сподівається, що у Донецькій та Луганській областях вдасться провести вибори



Про це він сказав в інтерв`ю на ”5-му каналі”, відповідаючи на запитання щодо можливості проведення парламентських виборів в окупованому Криму та в зоні проведення антитерористичної операції.

”На окупованій території, в Криму, безумовно, проведення виборів буде неможливим”, - сказав спікер і додав, що і закон про окуповану територію не передбачає можливості проведення виборів під час окупації.

”Безумовно, саме пропорційна складова буде представляти всі регіони, в тому числі й Крим. У нас на сьогодні 50% парламенту буде обиратись саме за партійними списками”, - відзначив Турчинов.

Читайте такожТурчинов упевнений, що закінчити війну може тільки армія - іншого шляху немає

Стосовно проведення голосування у зоні АТО він висловив сподівання, що ”у жовтні або ця зона буде ліквідована, або вона буде зведена до мінімуму”.

”Саме там, де можуть відбуватися бойові дії, ми, і якраз це також потрібні технічні зміни до виборчого законодавства, ми могли б змінювати конфігурацію округів, де могли б збиратися окружні комісії для того, щоб центри окружних комісій не співпадали із центром проведення бойових дій”, - сказав спікер і висловив сподівання, що ”у жовтні більшість мажоритарних округів в Донецькій та Луганській областях зможуть провести чесні і прозорі вибори”.

Відповідаючи на питання щодо можливої відсутності у парламенті кількох десятків депутатів, Турчинов зазначив, що ”може бути, що близько 20 депутатів не будуть обрані до парламенту”.

”Але конституційна більшість, дві третини парламенту, будуть працювати, і це головна ознака дієздатності Верховної Ради”, - сказав Турчинов і наголосив, що парламент у такому випадку вважається легітимним.