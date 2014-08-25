СБУ розслідує понад тисячу кримінальних справ за фактами тероризму, диверсій та держзради

Служба безпеки України розслідує понад 1 тис. кримінальних проваджень за фактами посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, тероризму, масових заворушень, диверсій, шпигунства та державної зради.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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Слідчі органи Служби безпеки вже направили до суду 49 обвинувальних актів щодо 52 осіб. Наразі 10 винних у скоєнні злочинів засуджено до різних термінів позбавлення волі, йдеться в повідомленні.

Так, 19 серпня вироком Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області до кримінальної відповідальності притягнуто громадянку РФ за публічні сепаратистські заклики. 29-річна росіянка поширювала через соціальну мережу публікації, які містили заклики до антиконституційної зміни меж території України, а саме: проведення в регіоні референдуму про самовизначення областей Південно-Східної України та приєднання їх до Росії. Її визнано винною за ч.1 ст.110 та засуджено до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік.

Також слідчі управління СБУ в Луганській області здійснюють досудове розслідування стосовно члена терористичної організації «ЛНР», який брав участь у мінометному обстрілі житлових масивів Луганська. Мешканець Слов’яносербського району Луганщини за грошову винагороду вступив до лав «ЛНР», де пройшов підготовку як наводчик мінометного розрахунку. Бойовика затримали українські військові наприкінці липня у районі с. Металіст Луганської області. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичній організації) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, зазначили в прес-центрі.

Крім того, рішенням Овідіопольського районного суду Одеської області засуджено громадянина РФ, який за добові від 200 до 400 євро вербував громадян для участі у бойових діях на боці терористів на Луганщині та Донеччині. Зловмисника визнано винним за ст.110 Кримінального кодексу України та засуджено до 5 років позбавлення волі.

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Також слідчими УСБУ в Одеській області завершено досудове розслідування за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України стосовно двох громадян України, яких підозрюють у підготовці терактів в Одесі та на території регіону. Зловмисники діяли за вказівкою свого куратора, який фінансував та координував злочинні дії терористів з Росії. Обвинувальний акт затверджено та направлено до суду, йдеться в повідомленні.

У Харківській області управлінням СБУ завершено досудове кримінальне провадження та направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина РФ, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Іноземець нелегально перетнув державний кордон України три місяці тому для інформаційної підтримки терористів на сході України. «Представившись журналістом російського телеканалу, він одразу отримав акредитацію у бойовиків та, безперешкодно пересуваючись територією, яку тимчасово контролювали терористи, готував відеоматеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України», - зазначили в СБУ, додавши, що ці матеріали він поширював через засоби масової інформації так званої «ДНР». Матеріали провадження за ст.110 Кримінального кодексу України передано до суду.

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Також СБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього секретаря Лисичанської міської ради Тетяни Вінник за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України. Вінник, член Компартії України, була одним із організаторів проведення у Лисичанську так званого «референдуму» зі створення «Луганської народної республіки». Під тиском на депутатів міськради озброєних бойовиків, Вінник було обрано секретарем Лисичанської міської ради. «Через контрольовані місцеві ЗМІ «чиновниця» зверталася до мешканців із закликами про підтримку «ЛНР» та терористичного угруповання О.Мозгового», - зазначили в прес-центрі. Досудове розслідування триває. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.