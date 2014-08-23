Семенченко просить негайно прислати підкріплення в Іловайськ

Командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області "Донбас" Семен Семенченко закликав негайно ввести додаткові частини в місто Іловайськ Донецької області.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Необхідно негайно ввести додаткові частини в місто, розсунути кільце блокпостів і знищити ворога. Ми збираємося це робити, товариші командири? А якщо так, то за нашого життя? АТО це роками йтиме? Хто не хоче воювати - вирішуйте, набирайте тих, хто хоче. Але це завтра. А сьогодні - чекаємо обіцяного. Або Ви відіб'єте у солдатів готових воювати бажання виконувати накази, бажання перемагати", - написав Семенченко.

Він також повідомив, що щойно закінчився обстріл гаубицями місця дислокації частин батальйону Донбас. Батальйон разом з окремою ротою мотострільців, і ротою Дніпро вже шостий день утримують місто.

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"Змушені були відійти з правого боку, тепер утримуємо ліву половину міста. Зараз трьох поранених і одного вбитого вивезли з міста і везуть до нас в Дніпро, де вже зібрався звід поранених на чолі зі мною. За цей час військовослужбовців ВСУ не ввели взагалі, а інші частини ввели в абсолютно недостатній кількості, хоча мені достовірно відомо, що всі накази міністром внутрішніх справ віддані", - написав він у Facebook.

"Але ми тепер навіть не бачимо ворога. Вони не з'являються і луплять хлопців здалеку. Знаряддя, міномети, гради і так далі. Вийти - покрити себе ганьбою і на це ми підемо тільки в крайньому випадку. Сьогодні я відправив в Іловайськ журналіста, щоб люди знали правду. Все не так райдужно як говорять по ТБ. Багато бійців, та й я не розуміють, що конкретно ми там робимо в такій кількості і чого ми чекаємо", - повідомив він.