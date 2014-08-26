Путін заявив, що конфлікт на Донбасі не можна вирішити шляхом подальшого застосування сили

Конфлікт на Донбасі не можна вирішити шляхом подальшої ескалації силового сценарію без урахування інтересів південних та східних регіонів, й мирного діалогу з їх представниками.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив на зустрічі в Мінську у форматі Україна-ЄС-"Євразійська трійка", передають РИА Новости.

«Готові обмінятися думками щодо гострої кризової ситуації, що склалася на Україні, яку, впевнені, не можна вирішити шляхом подальшої ескалації силового сценарію без урахування нагальних інтересів південно-східних регіонів країни без мирного діалогу з їх представниками», - сказав Путін.