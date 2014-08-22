РНБ США: російський гумконвой в Україні є приводом для подальшої ескалації з боку Росії

Відповідну заяву зробила речник РНБ США Кетлін Хайден (Caitlin Hayden).

"Сьогодні, в порушення раніше прийнятих зобов'язань та міжнародного права, російські військові автомобілі, пофарбовані так, щоб виглядати цивільними вантажівками, увірвалися в Україну. У той час, як невелика кількість цих транспортних засобів була перевірена українськими митниками, більшість транспортних засобів не були перевірені ніким, крім Росією. Ми засуджуємо дії Росії, за які вона зазнає додаткових наслідків", - заявила Хайден.

Речник РБ США зазначила, що сьогоднішнє рішення Росії відправити транспортні засоби та персонал без Міжнародного Комітету Червоного Хреста та без дозволу української влади "лише посилює побоювання міжнародного співтовариства щодо справжніх цілей Росії".

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"Важливо пам'ятати, що Росія, нібито хоче полегшити гуманітарну ситуацію, яку вона створила сама, і яка призвела до смертей тисяч, у тому числі, 300 безневинних пасажирів рейсу MH17. Якщо Росія дійсно хоче полегшити гуманітарну ситуацію в Східній Україні, вона може зробити це сьогодні шляхом припинення поставок зброї, техніки і бійців. Це грубе порушення Росією суверенітету України та її територіальної цілісності. Росія негайно повинна забрати свої транспортні засоби і персонал з території України", - заявила вона.

У РНБ США зазначили, що у той час, як російські автомобілі порушують суверенітет України, Росія "утримує масштабні військові сили на українському кордоні, які здатні вторгнутися в Україну в дуже короткі терміни".

"Вона неодноразово стріляла по територіі України і послала постійно зростаючий потік військової техніки і бійців в Україну. В результаті, міжнародне співтовариство глибоко стурбоване тим, що дії Росії сьогодні є лише приводом для подальшого російськоі ескалації конфлікту", - заявила Хайден.

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У цьому зв'язку вона нагадала, що Росії заперечувала присутність своїх військових в Криму і тільки пізніше визнала іх роль в анексії цієі частини України.

Речник РНБ США підтвердила, що МКЧХ не "супроводжує транспортні засоби і не грає ніякої ролі в управлінні місією, що було умовою, на яку погодилися всі сторони".

Крім того, згідно з умовами договору, місія повинна була реалізована шляхом відправки невеликого числа перевірених вантажівок, які після розвантаження мали повернутися до Росіі протягом 24 годин.

"Але це не те, що відбувається. Ми, як і уряди по всьому світу, говорили, що Росія не має права відправляти транспортні засоби, людей, вантажі будь-якого типу в Україну, чи то під виглядом гуманітарних конвоїв або будь-якого іншого приводу, без спеціального дозволу уряду України", - наголосила Хайден.