Послуги автоевакуаторів подорожчали

Від сьогодні в Києві починають діяти нові тарифи на послуги евакуації автотранспортних засобів в разі порушення водієм Правил зупинки чи стоянки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію в.о. заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ.

За її словами, 3 липня підписана сітка тарифів на послуги примусової евакуації, яка включає в себе 6 категорій автомобілів, які враховують об’єм двигуна і одиниці виміру доставки.

На сьогодні КМДА має 2 штрафні площадки, одна з яких знаходиться на вул. Молодогвардійській в Солом’янському районі і друга - на вул. Милославській в Деснянському районі.

Так, наприклад, послуги евакуації автомобіля бізнес-класу з терміном експлуатації до 5 років будуть коштувати «нерадивому» водію при евакуації з центру міста на Солом’янку приблизно 1 тис. грн., якщо це іноземний автомобіль економ-класу, то це буде коштувати приблизно 480-600 грн. Найменший тариф встановлений на автомобілі ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ОКА, Москвич, Волинь - приблизно 260 грн. Приблизно таку суму до сьогоднішнього дня сплачували водії-порушники - власники будь-яких автомобілів за роботу евакуатора.