Під Псковом знайшли ще одну могилу військового, який міг загинути на Донбасі
Кореспондент російського телеканалу "Дождь" Володимир Роменський знайшов ще одну могилу десантника, який міг загинути на Донбасі.
Поховали військового, ймовірно, у понеділок на псковському кладовищі Хрести.
Загиблий десантник - Олексій Карпенко.
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На могилі є фото загиблого російського бійця у військовій формі.
Як повідомляв УНІАН, 25 серпня на кладовищі в селі Вибути під Псковом були поховані десантники Леонід Кічаткін 1984 року народження та Олександр Осіпов 1993 року народження. Дати смерті вказана як 19 і 20 серпня цього року відповідно.
Церемонія прощання під охороною поліції відбулася в церкві Іллі Пророка в Вибутах. Обставини загибелі бійців досі невідомі.
Еще одна могила вероятного десантника, который есть в списках обнаружена на псковском кладбище в районе Кресты. pic.twitter.com/jSpC1pOB9Y
— Владимир Роменский (@Romenskiy) August 26, 2014