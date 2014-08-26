Під Псковом знайшли ще одну могилу військового, який міг загинути на Донбасі

Поховали військового, ймовірно, у понеділок на псковському кладовищі Хрести.

Загиблий десантник - Олексій Карпенко.

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На могилі є фото загиблого російського бійця у військовій формі.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня на кладовищі в селі Вибути під Псковом були поховані десантники Леонід Кічаткін 1984 року народження та Олександр Осіпов 1993 року народження. Дати смерті вказана як 19 і 20 серпня цього року відповідно.

Церемонія прощання під охороною поліції відбулася в церкві Іллі Пророка в Вибутах. Обставини загибелі бійців досі невідомі.