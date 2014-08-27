Під Горлівкою та Іловайськом сили АТО знищили 225 терористів, три танки та "Гради"

08:52, 27 серпня 2014
Політика
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Техніка та жива сила терористів була знищена вогневим ударом артилерії по скупченню незаконних збройних формувань.

REUTERS

Втрати бойовиків: три танки, одна бойова броньована машина, дві БМ 21 «Град», чотири міномети, один автомобіль та одна установка 9А52 «Смерч». Також знищено 225 терористів.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"Все це було знищено вогневим ударом артилерії по скупченню незаконних збройних формувань у неподалік населених пунктів Горловка та Іловайськ. Один мінометний розрахунок з мінометом знищено вогнем артилерії у відповідь на напад на наші позиції неподалік населеного пункту Красний Яр", - йдеться у повідомленні.

Допис by Прес-центр АТО.

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