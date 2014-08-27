МЗС назвав умови пропуску другого гуманітарного конвою з РФ

Про це повідомив директор департаменту політики та комунікацій Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Перебийніс.

Читайте такожНАТО схвалює ідею повторної гуманітарної допомоги тільки за участю Червоного Хреста

"Рішенню щодо доцільності спрямування російської гуманітарної допомоги повинні були б передувати результативні консультації з участю Міжнародного комітету Червоного Хреста, тристоронньої контактної групи і ОБСЄ з метою з'ясування реальних потреб у такій допомозі як за номенклатурою товарів, так і за їх кількістю, отримання чітких гарантій безпеки для гуманітарного вантажу та осіб, які його супроводжують на тій частині території України, яка тимчасово перебуває під контролем незаконних збройних формувань, узгодження детального маршруту прямування вантажу і модальностей його супроводу з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста", - сказав Євген Перебийніс.

За його словами, з урахуванням такої позиції відповідні консультації з усіма залученими сторонами та інститутами будуть проведені найближчим часом.

Євген Перебийніс зазначив, що будь-які подальші поставки гуманітарної допомоги можуть розглядатися виключно у разі виконання чітких і загальних для всіх умов: здійснення обов'язкового контролю українськими прикордонними і митними органами, передача вантажу Міжнародному комітету Червоного Хреста, який з того моменту буде відповідати за його доставку, зберігання та розподіл.

Він також повідомив, що МЗС звернув увагу російської сторони на той факт, що під час попередньої доставки Росією такої допомоги були грубо порушені міжнародні правила і визначені національним законодавством України процедури, а також досягнуті домовленості.