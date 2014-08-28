МЗС проведе консультації з підписантами Будапештського меморандуму
РНБО доручила Міністерству закордонних справ (МЗС) невідкладно звернутися до держав-підписантів Будапештського меморандуму 1994 року для проведення консультацій щодо ситуації на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це по завершенню засідання РНБО за участю президента Петра Порошенка повідомив журналістам заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.
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"Рада доручила міністру закордонних справ невідкладно звернутися до держав, які підписали Будапештський меморандум 1994 року, щодо проведення консультацій щодо ситуації, що склалася в Донецькій і Луганській областях", - сказав він.
Також, додав Михайло Коваль, "Україна звертається за допомогою до Ради безпеки ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ, держав - стратегічних партнерів України". "Наша держава розраховує на допомогу США, зокрема, шляхом надання спеціального статусу основного союзника США поза НАТО", - сказав Михайло Коваль.
За його словами, РНБО вручив відповідні документи для підписання президентом.
Нагадаємо, Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) був укладений 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією і Великобританією. Угода містить пункти про надання Україні гарантій її суверенітету і безпеки.