МЗС проведе консультації з підписантами Будапештського меморандуму

Як передає кореспондент УНІАН, про це по завершенню засідання РНБО за участю президента Петра Порошенка повідомив журналістам заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.

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"Рада доручила міністру закордонних справ невідкладно звернутися до держав, які підписали Будапештський меморандум 1994 року, щодо проведення консультацій щодо ситуації, що склалася в Донецькій і Луганській областях", - сказав він.

Також, додав Михайло Коваль, "Україна звертається за допомогою до Ради безпеки ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ, держав - стратегічних партнерів України". "Наша держава розраховує на допомогу США, зокрема, шляхом надання спеціального статусу основного союзника США поза НАТО", - сказав Михайло Коваль.

За його словами, РНБО вручив відповідні документи для підписання президентом.

Нагадаємо, Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) був укладений 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією і Великобританією. Угода містить пункти про надання Україні гарантій її суверенітету і безпеки.