ЄС посилюватиме санкції проти Росії, якщо ескалація кризи в Україні буде збільшуватись – постпред Франції в ООН



Про це він повідомив на терміновому засіданні Ради безпеки ООН у зв’язку із введенням російських військ на територію України.

«Підтримка Росією сепаратистів та порушення територіальної цілісності України, треба з цим щось робити. Присутність російських солдат на території України та їх пряма участь поруч з сепаратистами та оточення Новоазовська не повинне бути», - сказав він.

Постпред Франції наголосив, що «Росія має поважати суверенітет України та має зупинити свою підтримку сепаратистів та прийняти двостороннє припинення вогню. На тлі цього треба шукати довгострокове політичне рішення».

«Також необхідно повернути контроль на українсько-російському кордоні», - додав він.

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«Ми очікуємо, що Росія буде приймати участь в серйозному діалозі і це буде на користь усім сторонам», - зауважив Аро.

«Зустріч 26 серпня між Порошенком та Путіним не дала ніяких поки що результатів, але все-таки це було позитивним, треба відновити прямий контакт між двома президентами», - зазначив Аро.

Він переконаний, що «українська криза – одна з найбільших криз в Європі, після закінчення Холодної війни».

Представник Франції в ООН попередив, що «якщо Росія буде і надалі відкидати можливість розпочати політичний діалог, ми будемо збільшувати тиск, ось чому ЄС розпочав санкції проти Росії і санкції будуть збільшені, якщо ескалація кризи буде збільшуватись».