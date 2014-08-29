Тимчук: Росія прагне забезпечити сухопутний коридор до Криму, відволікаючи сили АТО

Цілі сил вторгнення очевидні: на півдні завдання - «розвідка боєм» з метою подальших дій по забезпеченню «сухопутного коридору» з території РФ до Криму, і одночасно - відволікання частини сил АТО.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"При цьому спроби росіян зобразити наступ з Криму - швидше фарс і знову-таки спроба відволікти частину наших сил. Цей сценарій можливий лише за умови взяття Маріуполя та подальшого просування російських військ до АРК", - йдеться у повідомленні.

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Тимчук каже, що теоретично у українського командування достатньо сил для утримання даного напрямку.

Також він зазначив, що за напрямом Амвросіївка-Іловайськ російські війська спільно з бойовиками, прагнуть не лише забезпечити розширення коридору від «ДНР» до кордону з РФ, а взяти під контроль всю цю територію, з'єднавши її з районами, контрольованими «ЛНР».