Введення санкцій щодо енергетичного сектору Росії зможе зупинити агресію проти України – експерт

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив голова громадської організації «Комітет економістів України» Андрій Новак.

«Енергетична сфера Росії без західних інвесторів просто не зможе працювати, вже наявні санкції стали серйозним ударом. Тут справа навіть не в грошах, а в тому, що росіяни не володіють новими технологіями в енергетиці», - заявив Новак.Читайте такожСША можуть посилити санкції проти Росії через її вторгнення до України

За його словами, наступні санкції можуть бути тільки на енергетичному рівні, фінансовий рівень уже пройдено. Це може включати відмову від закупівель, вихід партнерів з «Газпромовських» проектів Північного і Південного потоків. Найсильнішим ударом стало б зниження цін на енергоносії.

«Бо бізнес Путіна – це газ і нафта, його мало хвилюють втрати в російській фармацевтиці чи сільському господарстві», - вважає експерт.

Він відзначив, що, за різними оцінками, прямі втрати російської економіки від запроваджених санкцій коливаються в районі 100 млрд дол. – це втрати від відпливу інвестицій, втрата вартості російських компаній і поки що незначна девальвації рубля, але все це не позначилося на політиці Путіна.

«Ми повинні розуміти, що поки що санкції було доволі легкими для російської економіки. Навіть санкції проти фінансового сектору ще не той рівень, який відчуває кожен росіянин», - сказав Новак.Читайте такожЄС посилюватиме санкції проти Росії, якщо ескалація кризи в Україні буде збільшуватись – постпред Франції в ООН

При цьому, за його словами, перехід до відкритого вторгнення на Донбасі свідчить про те, що Путін сам себе загнав у глухий кут, і виходом з цього кута є тільки продовження агресії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією представника глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майї Косьянчіч, на порядок денний саміту Європейського Союзу 30 серпня внесено питання кризи в Україні у зв'язку останніми подіями.

Президент США Барак Обама 29 серпня заявив, що планує обговорити розширення економічних санкцій проти Росії з європейськими партнерами під час зустрічей з ними наступного тижня. За його словами, він бачить потенціал для розширення санкцій.

Обама назвав ефективними останні санкції проти РФ, звернувши увагу на те, що вони вже призвели до найбільшої міжнародної ізоляції Росії з часів "холодної війни", відпливу капіталу і проблем у російській економіці.