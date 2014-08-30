Бійців АТО, які не здалися під Іловайськом, обіцяють випустити з оточення до 10-ї ранку – Семенченко

Про це повідомив у Facebook командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко з посиланням на розмову з президентом Петром Порошенком.

«Щойно говорив з Президентом України. Під час переговорів на найвищому рівні ним досягнута домовленість про таке: 1) До 10.00 сьогодні всі бійці, які не здалися у полон, зі зброєю і прапорами будуть випущені через спеціальний коридор до місця дислокації основних сил АТО. Бойова техніка підірвана. 2) Упродовж декількох днів всі бійці, які здалися у полон, а також поранені, які перебувають у полоні, будуть обміняні на російських десантників у Харкові», – зазначив Семенченко.

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При цьому Семен Семенченко припускає факт зради.

«У мене є підстави вважати що оточення добровольчих батальйонів є наслідком зради і некомпетентності в системі військового управління. Факт 1 – колона понад годину стояла на місці і лише після початку мінометного обстрілу рушила вперед. Факт 2 – під час переговорів десантники заявили нашим бійцям, що мовляв їх би давно передислокували, якби не ми. Вони нас чекали упродовж всього дня на тому місці де мала проходити колона. Факт 3- я та Юрій Бутусов били в набат про цю ситуацію більше десяти днів, вимагали підкріплення, проводилися пікети під АП і Генштабом. Результат - 0», – наголошує комбат «Донбасу».