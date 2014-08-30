РНБО: В Новосвітлівці російська армія діяла за сценарієм Чечні

Про це в ефірі програми "Шустер LIVE" повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, пише Гордон.иа.

"Приїхали танки з-за кордону і розстріляли всі будинки. Один за одним. Нікого там не залишилося. Російські танки!", - підкреслив він.

За словами спікера РНБО в Новосвітлівці російська армія діяла аналогічно до сценарію Чечні, методично знищуючи всі будівлі. Лисенко додав, що на даний момент російські танки рухаються на Хрящувате Луганської області.

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Регулярні частини Збройних сил України, а також бійці батальйону "Айдар" отримали наказ залишити селища Хрящувате і Новосвітлівка Краснодонського району Луганської області.

Зіткнення з бойовиками в районах Луганська, Іловайська, Лутугине, Станиці Луганської тривають.