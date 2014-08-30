Метою Путіна є бунт в Києві та розпад України – Луценко

04:28, 30 серпня 2014
Політика
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Радник президента та голова партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко вважає, що метою президента Росії Володимира Путіна є бунт в Києві та розпад України.

Луценко

 Про це він повідомив в ефірі Шустер live, пише Gazeta.ua.

"Я переконаний, що план Путіна не Маріуполь. Мета Путіна — не Донбас і навіть не східна Україна. Мета Путіна — бунт в Києві і розпад України. Повний розпад. І подивіться навколо, чи ви не бачите обриси цього бунту? Чи ви не бачите, коли підігрівають ненавість до свого керівництва, керуючись і чутками і трагічними фактами", — розказав він.

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Водночас Луценко підкреслив, що немає підстав захищати владу.

"Впевнений, що ми можемо перемогти тільки у єдності", — додав політик.

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