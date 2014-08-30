Українських військових виводять з оточення під Іловайськом: вже сформовані колони

Завдяки перемовинам, які вдало провів Президент України Петро Порошенко, вдалося досягти домовленостей стосовно виводу з оточення бійців батальйону "Донбас" та інших військовослужбовців, які знаходилися під Іловайськом.

Про це повідомляє прес-служба добровольчого батальйону "Донбас" у Facebook.

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"Вже сформовані колони та визначено і узгоджено їх маршрут. У точці виходу бійців вже чекають українські військові. Протягом години чекайте на списки тих, хто вийшов з оточення", - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що комбат батальйону Семен Семенченко вже виїхав до них.

"Що стосується полонених, сподіваємося, що найближчим часом їх також вдасться повернути. Дякуємо усім, хто цієї ночі не спав разом з нами. Дякуємо за ваші молитви", - сказано у повідомленні.