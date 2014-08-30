В Алжирі розбився український літак - ЗМІ

Український літак із сімома пасажирами на борту розбився на півдні Алжиру.

Про це повідомляє новинний канал Al Arabiya на своїй сторінці в Twitter.

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Щонайменше семеро людей загинули в результаті падіння літака поблизу аеропорту алжирської провінції Таманрассет. Через три хвилини після зльоту, з невідомих поки причин, він впав в 15 км від повітряної гавані, передає ИТАР-ТАСС з посиланням на алжирські ЗМІ.

На місце події виїхали рятувальні служби і поліція. Ведеться пошук тіл загиблих членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, у липні сталася авіакатастрофа літака авіакомпанії Air Algerie. Літак перестав виходити на зв'язок через 50 хвилин після зльоту розбився 24 липня поблизу столиці Нігера. Всі 110 пасажирів і 6 членів екіпажу, ймовірно, загинули.