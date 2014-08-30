В Алжирі розбився український літак - ЗМІ
Український літак із сімома пасажирами на борту розбився на півдні Алжиру.
Український літак із сімома пасажирами на борту розбився на півдні Алжиру.
Про це повідомляє новинний канал Al Arabiya на своїй сторінці в Twitter.
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Щонайменше семеро людей загинули в результаті падіння літака поблизу аеропорту алжирської провінції Таманрассет. Через три хвилини після зльоту, з невідомих поки причин, він впав в 15 км від повітряної гавані, передає ИТАР-ТАСС з посиланням на алжирські ЗМІ.
На місце події виїхали рятувальні служби і поліція. Ведеться пошук тіл загиблих членів екіпажу.
Як повідомляв УНІАН, у липні сталася авіакатастрофа літака авіакомпанії Air Algerie. Літак перестав виходити на зв'язок через 50 хвилин після зльоту розбився 24 липня поблизу столиці Нігера. Всі 110 пасажирів і 6 членів екіпажу, ймовірно, загинули.