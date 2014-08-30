Порошенко та Ромпей узгодили позиції перед надзвичайним засіданням Європейської Ради

Про це повідомили УНІАН у прес-служба президента України за результатами їхньої зустрічі у Брюсселі.

Глава Української держави високо оцінив незмінну підтримку та солідарність Європейського Союзу на адресу України, що є особливо важливим у цей складний та трагічний момент української історії.Читайте такожПорошенко прибув до Брюсселя з одноденним робочим візитом

Порошенко наголосив на важливості тісної координації та спільних зусиль України та ЄС у протидії терористам у Донецькій та Луганській областях та відновленні миру на Донбасі.

Глава держави заявив, що введення російських військ на територію України вимагає адекватної відповіді з боку ЄС.

У цьому контексті президент України висловив сподівання, що лідери держав-членів ЄС жорстко відреагують на акт агресії щодо України за результатами засідання Європейської Ради 30 серпня, зокрема щодо військово-технічної допомоги Україні з боку держав-членів ЄС.

Ромпей зазначив, що останні дії російської сторони спричинили подальшу ескалацію конфлікту на Донбасі, що викликає глибоку стурбованість лідерів ЄС і стало причиною включення «українського питання» до порядку денного надзвичайного засідання Європейської Ради.Читайте такожПроект рішення Саміту ЄС не містить санкцій проти Росії

Він переконаний, що за результатами дискусії на найвищому рівні Європейський Союз дасть консолідовану, справедливу та адекватну оцінку діям Російської Федерації. Зокрема, президент Європейської Ради запевнив президента України у тому, що під час прийняття рішення Європейською Радою позиція Євросоюзу «буде солідарною та відповідальною».