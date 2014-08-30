Бойовики в районі Новоазовська через спостерігачів ОБСЄ замінили нову військову техніку на стару

Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.

"У зв’язку з проанонсованою роботою ОБСЄ в районі н.п. Новоазовськ терористи та російські військові провели заміну нової техніки на стару та ії кількість зведена до мінімуму. На даний час в р-ні Новоазовська залишився 1 танк. 3 нових танки розосереджено між н.п. Новоазовськ та Самсонове", - йдеться у повідомленні.Читайте такожСпеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні направила двох спостерігачів до Маріуполя

Військовослужбовці з Росії проводять серед мешканців Новоазовська агітаційну роботу щодо підтримки проросійськи налаштованих терористичних організацій.

Агітатори пропонують грошову винагороду за надання будь-якої інформації щодо місць дислокації підрозділів ЗС України, кадрових співробітників українських спецслужб та членів їх родин.