На антивоєнну акцію в Петербурзі вийшли близько 100 осіб

16:02, 30 серпня 2014
Політика
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Близько ста людей вийшли на антивоєнну акцію на Марсовому полі в Петербурзі.

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У мітингу беруть участь прихильники «Російського соціалістичного руху», «Лівого фронту», «Партії прогресу». Судячи з фотографій і коментарів очевидців, мітинг проходить без затримань. До теперішнього моменту антивоєнна акція закінчилася, пише "Дождь".

На площі залишилися люди з прапором «Новоросії» та плакатом «Не проміняю Донбас на пармезан».

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