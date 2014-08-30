На антивоєнну акцію в Петербурзі вийшли близько 100 осіб
16:02, 30 серпня 2014Політика
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Близько ста людей вийшли на антивоєнну акцію на Марсовому полі в Петербурзі.
Люди вийшли на антивоєнну акцію на Марсовому полі / twitter Маша Березіна
У мітингу беруть участь прихильники «Російського соціалістичного руху», «Лівого фронту», «Партії прогресу». Судячи з фотографій і коментарів очевидців, мітинг проходить без затримань. До теперішнього моменту антивоєнна акція закінчилася, пише "Дождь".
На площі залишилися люди з прапором «Новоросії» та плакатом «Не проміняю Донбас на пармезан».
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