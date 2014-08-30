На антивоєнну акцію в Петербурзі вийшли близько 100 осіб

У мітингу беруть участь прихильники «Російського соціалістичного руху», «Лівого фронту», «Партії прогресу». Судячи з фотографій і коментарів очевидців, мітинг проходить без затримань. До теперішнього моменту антивоєнна акція закінчилася, пише "Дождь".

На площі залишилися люди з прапором «Новоросії» та плакатом «Не проміняю Донбас на пармезан».

Читайте такожУ Маріуполі на мітинг проти російського вторгнення вийшло 5 тисяч людей - нардеп