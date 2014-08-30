У Міноборони створюється спеціальна служба боротьби зі шпигунами
16:41, 30 серпня 2014Політика
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У Міністерстві оборони України створюється спеціальна служба боротьби зі шпигунством й виявлення фактів невиконання бойових наказів і дезертирства серед військових.
REUTERS
Про це на своє сторінці в Facebook написав міністр оборони Валерій Гелетей.
«Для виявлення й знешкодження ворожої агентури, фактів невиконання бойових наказів командирів і випадків дезертирства в моєму безпосередньому підпорядкуванні створюється спеціальна служба Міноборони. Вона буде дещо схожою на СМЕРШ і працюватиме, в першу чергу, на передовій і в органах військового управління», - написав Гелетей.Читайте такожУ Львові СБУ затримала російського шпигуна
Він зазначив, що створення такої служби сьогодні є вкрай актуальним, оскільки правоохоронні органи не в змозі самостійно позбавити Збройні сили України й сили антитерористичної операції від російської «п'ятої колони».
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