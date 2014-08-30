Кемерон: Європа не повинна довго думати, щоб зрозуміти, що дії Росії неприйнятні

Таку заяву він зробив у суботу в Брюсселі напередодні засідання Ради Європейського Союзу на рівні глав держав та урядів країн ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Ми повинні відреагувати на неприйнятну ситуацію –перебування російських військових на українській землі. Країни в Європі не повинні довго думати для того, щоб зрозуміти, що це неприйнятно. Наслідки повинні бути, якщо ситуація буде продовжуватися”, - сказав прем’єр-міністр Великобританії.