Порошенко: Україна отримає від ЄС додатково ще один мільярд євро

Про це він заявив на прес-конференції, яка відбулася в суботу в Брюсселі по завершенню його участі у саміті ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

”Ми домовилися, що буде прийнята третя хвиля макрофінансової допомоги для України в розмірі позики в 1 млрд євро. Це додатково до кінця року Україна отримає 510 млн євро позики і 250 млн євро у вигляді безповоротного гранту, яким Європейський Союз підтримає Україну у цій складній ситуації”, - повідомив Порошенко.

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Крім того, сторони обговорили питання надання ”термінової гуманітарної допомоги для підготовки східних регіонів України до зими, негайного постачання спільно з урядом України продовольства, засобів захисту, інших речей, які сьогодні конче потребують Донецьк і Луганськ”.