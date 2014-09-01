Яценюк і Аваков зустрілися в госпіталі з бійцями, які вийшли з оточення під Іловайськом

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив радник глав МВС Антон Геращенко.

"Зараз разом з прем'єр -міністром України Арсенієм Яценюком та Міністром Внутрішніх справ Арсеном Аваковим відвідав Дніпропетровську лікарню імені Мечникова, де проходять курс лікування наші герої, які вийшли з оточення під Иловайском", - написал Геращенко.Читайте такожПонад 80 поранених під Иловайском бійців привезли в Дніпропетровськ

Він зазначив, що Яценюк і Аваков відвідали поранених бійців і дізналися їх думки про те, що відбувалося під Іловайськом і в зоні АТО в цілому.

Боєць спецбатальйону міліції "Дніпро - 1" Володимир Парасюк розповів прем'єру і міністру МВС про те, як їх підрозділ потрапив в оточення і здалися в полон тільки після того, як вони розстріляли весь боєзапас, а сам Волоимир був поранений осколком у голову і контужений .

"Командир добровольчого батальйону Нацгвардії Семен Семенченко розповів прем'єру і міністру, що у ЗСУ та Нацгвардії, на його думку, є багато офіцерів, командирів і солдатів, які йдуть у бій на смерть за Україну, але є і ті хто не готовий віддати своє життя за Батьківщину, бо страшно, чи тому що не готові цього зробити - людина слабка".Читайте такожПорошенко обіцяє кадрові висновки у зв'язку з останніми подіями в зоні АТО

"Потрібно терміново висувати на посади командування в Армії і в Нацгвардії тих командирів, хто в бою приймав швидкі та ефективні рішення. Тих, хто зі зброєю в руках, виводив свої загони з оточення. Тих, хто вміє налагодити спілкування всередині свого підрозділ і хто користується довірою підлеглих", - йдеться в повідомленні радника глави МВС.