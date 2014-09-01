У Горлівці бойовики захопили дітей, щоб показати "перше вересня" для російського ТБ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

"В Горлівці терористи захопили середню школу № 4 в центрі міста. Для цього вулиці Пушкінська і Комсомольська заблоковані автомобілями та виставлене оточення. В будівлі школи перебувало до двох десятків озброєних бойовиків, які привезли переляканих першокласників з традиційним дзвоником і перед чисельними російськими телегрупами змусили малюків імітувати перше вересня як щасливий початок нового навчального року.

Читайте такожТерористи хочуть силоміць вивезти з Донецька близько 150 дітей-сирітПроте, за повідомленнями очевидців, насправді дітей в школі не було, а своєрідну «виставу» організували для російських глядачів", - сказав Лисенко.

За його словами, у 70-ти школах Маріуполя навчатимуться 1000 дітей-переселенців, які прибули з міст, окупованих бойовиками.

Нагадаємо, раніше заради інформаційної картинки бойовики Донбасу захоплювали та вивозили до Росії дітей-сиріт, яких евакуювали з зони АТО.