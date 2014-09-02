Під Верховною Радою проходять акції за чесні вибори і люстрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі парламенту зібралися близько 300 осіб. Частина з них разом із головою Люстраційного комітету Єгором Соболєвим перебувають на проїжджій частині вулиці Грушевського. Вони тримають прапори із символікою партії “Воля” та вимагають “виборів по-новому”.Читайте такожОнлайн-трансляція засідання Верховної Ради

Перед центральним входом до парламенту, на площі Конституції, перебуває основна частина мітингувальників, які наполягають на люстрації.

Учасники акції, перед якими виступає народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко, тримають прапори з символікою цієї партії та плакати з написами: “За люстрацію проти корупції!”, “Очистимо владу від агентів Кремля”.

Крім того, ще одна група мітингувальників вимагає повернення українських військовослужбовців, які потрапили в полон. Вони тримають, зокрема плакат “Поверніть з 51-ї бригади наших синів”.Читайте такожРобоча група доопрацювала законопроект про люстрацію - нардеп

Входи до будівлі Верховної Ради охороняє кордон міліції. Трохи далі на площі Конституції стоять 5 міліцейських автобусів.