Луганський аеропорт повністю зруйновано - губернатор
14:04, 02 вересня 2014Політика
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У Луганській ОДА зазначають, що зруйнована і злітно-посадкова смуга.
Луганський аеропорт зруйнований / Фото Громадська Варта Харків / Facebook
Українські військові покинули луганський аеропорт, він повністю зруйнований.
Про це розповіла виконуюча обов'язки голови Луганської ОДА Ірина Верігіна в ефірі телеканалу "112 Україна".
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"Аеропорт повністю зруйнований. Наші військові відійшли, але посадкова смуга зруйнована, і посадити літак немає можливості", - розповіла вона.
Зазначимо, вчора в РНБО підтвердили, що в Луганську українські військовослужбовці вийшли з аеропорту.
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