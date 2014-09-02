Луганський аеропорт повністю зруйновано - губернатор

Українські військові покинули луганський аеропорт, він повністю зруйнований.

Про це розповіла виконуюча обов'язки голови Луганської ОДА Ірина Верігіна в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Аеропорт повністю зруйнований. Наші військові відійшли, але посадкова смуга зруйнована, і посадити літак немає можливості", - розповіла вона.

Зазначимо, вчора в РНБО підтвердили, що в Луганську українські військовослужбовці вийшли з аеропорту.