В Україні бракує спеціалістів із ведення вуличних боїв

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час онлайн-конференції на ТСН.ua.

З певними складнощами були знайдені снайпери. До тренувань були, зокрема, залучені колишні біатлоністи.

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Основний фактор - брак часу, зазначив Геращенко. Наприклад, для того, щоб підрозділи внутрішніх військ діяли злагоджено, було потрібно не менше півроку.