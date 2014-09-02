В Україні бракує спеціалістів із ведення вуличних боїв
23:13, 02 вересня 2014Політика
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Українські військові під час проведення АТО зіткнулися з нестачею фахівців у різних сферах.
В Україні бракує спеціалістів із ведення вуличних боїв / © UNIAN
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час онлайн-конференції на ТСН.ua.
З певними складнощами були знайдені снайпери. До тренувань були, зокрема, залучені колишні біатлоністи.
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Основний фактор - брак часу, зазначив Геращенко. Наприклад, для того, щоб підрозділи внутрішніх військ діяли злагоджено, було потрібно не менше півроку.
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