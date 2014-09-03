Геращенко вважає, що Росія не буде нападати на Україну з Придністров'я

Напад російської армії на Україну з території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки малоймовірний.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час онлайн-конференції на сайті ТСН.ua.

"З Придністров'я такий напад малоймовірний. Там знаходиться лише 2 тисячі військовослужбовців Російської Федерації, що несуть охорону складів озброєння, які перебувають там з часів Радянського Союзу. Це небойові частини", - сказав Геращенко.

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Радник міністра вважає, що ввести в Придністров'я великі військові частини і при цьому залишитися непоміченими практично неможливо.

"Тим більше, що це треба буде робити єдиним шляхом - повітряним. Тоді це буде всім ясно і зрозуміло", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, Антон Геращенко розповів, яким чином можна зупинити російську агресію.