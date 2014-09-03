Гелетей розповів, як Маріуполь готується до оборони від військ РФ та бойовиків

Про це Валерій Гелетей написав на своїй сторінці у соцмережі.

Координувати дії всіх державних органів, як військових, так і цивільних, направлено досвідченого вищого офіцера Збройних Сил України. Читайте такожВ районі Маріуполя значно зміцнили оборонні позиції

"В квадрат передислоковано додаткові підрозділи ЗСУ. Інженерними частинами ведеться облаштування фортифікаційних укріплень. Доставлені значні обсяги зброї та озброєння. Проводиться мобілізація мешканців Маріуполя у підрозділи територіальної оборони. Для підготовки добровольців в місто направлені інструктори спеціальних підрозділів Міноборони", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що основна увага підготовки зосереджена на протитанковій боротьбі та тактиці дій підрозділів в обороні міста. Враховуючи можливу висадку російського морського десанту, вживається низка заходів з організації берегової оборони.Читайте такожНа в'їзді до Маріуполя встановлюють протитанкові їжаки

"Ті хто готові долучитись до оборони Маріуполя, можуть зголошуватись на гарячу лінію Міноборони (044)223-23-61 або військових комісаріатів міста. Аналогічні заходи розпочато і в інших прикордонних регіонах та столиці України", - йдеться у повідомленні.