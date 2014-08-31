Війська РФ з'явилися не тільки в Донецьку - Гелетей

Про це він сказав в ефірі Подробностей.

"Російські війська з'явилися не тільки в Донецьку, але і в районі луганського аеропорту. Вони з'явилися і в інших містах", - підтвердив міністр оборони.

Саме через присутність російських військ ситуація в Донецькій і Луганській областях ускладнилася.

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"Ми воюємо з Росією і саме Росія вирішує, що відбувається на Донбасі. Ми ведемо переговори не з терористами, а з представниками Кремля", - заявив генерал-полковник.

Крім того, Гелетей повідомив, що багато російських військових, в тому числі і десантників, заарештовані на території України.

"Обстановка дуже непроста, але вона контролюється", - запевнив міністр оборони Гелетей.